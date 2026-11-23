ROMA - «Mi prendo un merito, aver fatto diventare questa squadra una famiglia». E la famiglia non si tocca, non si sfascia tradendola, trovando comode scuse e comodi capri espiatori. Gattuso, da padre della Lazio squadra-famiglia, spera che il mercato di gennaio non rovini tutto. Stiamo assistendo ad un miracolo ad occhi aperti ed è impensabile un nuovo disarmo come quello iniziato un anno fa quando partirono Guendouzi, Castellanos e via via gli altri con la giustificazione «hanno chiesto di andare via». Rino è stato un padre unificante, personalizzante nel ridare un futuro a tutti, pluralizzante nel coinvolgerli. Parlando di «famiglia» ha sottolineato il «senso di appartenenza» che lega i giocatori alla Lazio. Appartenenza che non è apparenza. E su questo punta tutto per tenere con sè i big di oggi. Di mercato si inizia a parlare e il massimo momento di successo può far nascere tentazioni sinistre nei giocatori. Da giorni rimbalzano corteggiamenti per gli olandesi (Taylor e Noslin) e per i danesi (Isaksen e Provstgaard). Rino ha parlato spesso in queste ultime settimane con tanti giocatori per testarne gli umori. Ha incassato solo promesse di fede, privatamente e pubblicamente. Isaksen è stato uno dei primi a uscire allo scoperto, corteggiato dal Brentford di Matthew Benham, imprenditore britannico noto per aver trasformato Brentford e Midtjylland, è il club in cui ha spiccato il volo Isaksen. Conosce benissimo il calcio danese. Gustav è stato chiaro: «La Premier? Voglio la Champions con la Lazio». In Premier piace da tempo Provstgaard. Possono avere mercato Taylor e Noslin. Frattesi ha rifiutato delle opzioni sia a gennaio che a luglio. Finora non è affiorata nessuna voglia di partire, nessuno ha avuto il coraggio né la voglia di bussare alla porta di Gattuso. In tutti, da Taylor a Noslin, da Isaksen a Frattesi, c’è il convincimento di dover proseguire questa missione. Posizioni che impongono alla società di rispettare e blindare questo patto allenatore-giocatori. Il rischio del mercato bloccato a gennaio è sempre reale per la Lazio, qualsiasi cessione in queste condizioni non potrebbe essere rimpiazzata. Il boom di valori dei giocatori in saldo tra gennaio e luglio è allettante per rimettere i conti in ordine, ma significherebbe demolire un sogno insperato. I rischi di gennaio, se superati, si ripresenteranno a giugno quando la società dovrà spendere tra 30 e 40 milioni per i riscatti e i bonus delle operazioni chiuse in estate. La speranza è la Champions per non perdere pezzi.