Noslin, Isaksen e Taylor, patto con Gattuso: il mercato chiama ma loro vogliono restare alla Lazio
ROMA - «Mi prendo un merito, aver fatto diventare questa squadra una famiglia». E la famiglia non si tocca, non si sfascia tradendola, trovando comode scuse e comodi capri espiatori. Gattuso, da padre della Lazio squadra-famiglia, spera che il mercato di gennaio non rovini tutto. Stiamo assistendo ad un miracolo ad occhi aperti ed è impensabile un nuovo disarmo come quello iniziato un anno fa quando partirono Guendouzi, Castellanos e via via gli altri con la giustificazione «hanno chiesto di andare via». Rino è stato un padre unificante, personalizzante nel ridare un futuro a tutti, pluralizzante nel coinvolgerli. Parlando di «famiglia» ha sottolineato il «senso di appartenenza» che lega i giocatori alla Lazio. Appartenenza che non è apparenza. E su questo punta tutto per tenere con sè i big di oggi. Di mercato si inizia a parlare e il massimo momento di successo può far nascere tentazioni sinistre nei giocatori. Da giorni rimbalzano corteggiamenti per gli olandesi (Taylor e Noslin) e per i danesi (Isaksen e Provstgaard). Rino ha parlato spesso in queste ultime settimane con tanti giocatori per testarne gli umori. Ha incassato solo promesse di fede, privatamente e pubblicamente. Isaksen è stato uno dei primi a uscire allo scoperto, corteggiato dal Brentford di Matthew Benham, imprenditore britannico noto per aver trasformato Brentford e Midtjylland, è il club in cui ha spiccato il volo Isaksen. Conosce benissimo il calcio danese. Gustav è stato chiaro: «La Premier? Voglio la Champions con la Lazio». In Premier piace da tempo Provstgaard. Possono avere mercato Taylor e Noslin. Frattesi ha rifiutato delle opzioni sia a gennaio che a luglio. Finora non è affiorata nessuna voglia di partire, nessuno ha avuto il coraggio né la voglia di bussare alla porta di Gattuso. In tutti, da Taylor a Noslin, da Isaksen a Frattesi, c’è il convincimento di dover proseguire questa missione. Posizioni che impongono alla società di rispettare e blindare questo patto allenatore-giocatori. Il rischio del mercato bloccato a gennaio è sempre reale per la Lazio, qualsiasi cessione in queste condizioni non potrebbe essere rimpiazzata. Il boom di valori dei giocatori in saldo tra gennaio e luglio è allettante per rimettere i conti in ordine, ma significherebbe demolire un sogno insperato. I rischi di gennaio, se superati, si ripresenteranno a giugno quando la società dovrà spendere tra 30 e 40 milioni per i riscatti e i bonus delle operazioni chiuse in estate. La speranza è la Champions per non perdere pezzi.
Lazio, la figura di Gattuso
La Lazio squadra-famiglia è nata perché Gattuso nell’ora più buia si è inventato un’età dell’oro creando un rapporto di fede con i suoi giocatori, i più vivi rimasti e gli ectoplasmi lasciati da Sarri. Si sentivano fuori posto, un fattore di disagio. Il primo posto è nelle loro facce, negli occhi, nei sorrisi, nelle parole, in quell’aria felice di tutti i giocatori. «Siamo con Rino. Lottiamo per lui», dicono in coro. Le manifestazioni di affetto toccano livelli di adorazione. Gattuso incarna tutto quello che di buono e di nobile vi è nello spirito umano di un allenatore. In più ha aggiunto la fame dopo Zenica e la visionarietà di un’idea di calcio affinata in tanti anni. La Lazio “clan familiare” è una formula che ha sempre funzionato dal primo scudetto in poi e che trova spesso una incarnazione. I big costruiti e ricostruiti non si possono perdere e il primo insostituibile è Gattuso. Un re taumaturgo, un re legittimato anche dal voto popolare. Sabato all’Olimpico si cantava il suo nome. Ma Rino sa che le difficoltà possono arrivare e non sa che futuro può garantirgli la Lazio. Per troppi anni si è andati avanti in nome del meno peggio tanto meglio. Il problema di oggi non è sapere fin dove la Lazio potrà arrivare. E’ capire se davvero la Lazio migliore non è quella di ieri, ma può essere quella di domani.
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