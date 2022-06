Lecce, Ceesay primo colpo per l'attacco: è atteso per le visite mediche

LECCE - Primo colpo di mercato in arrivo per rinforzare l'attacco del Lecce neopromosso in Serie A sotto la guida del confermato tecnico Marco Baroni. Nel pomeriggio di domani (mercoledì 15 giugno) è infatti atteso l'arrivo in Salento del calciatore gambiano Assan Ceesay, attaccante centrale classe '94, nell'ultima stagione allo Zurigo.