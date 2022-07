Calciomercato Lecce, Corvino pensa a Jovetic

LECCE - Pantaleo Corvino da sempre perlustra rotte di mercato meno battute scovando talenti, ma ama anche affidarsi alla rete di rapporti consolidati nel tempo. Dentro quest’ultimo solco nasce l’idea Stevan Jovetic, che il direttore sportivo dei salentini ha già avuto a Firenze. Tra il dirigente e l’entourage dell’attaccante dell’Hertha Berlino c’è un feeling operativo, ma l’alto ingaggio del montenegrino da 2 milioni di euro a stagione è un ostacolo difficile da superare in questa fase. Stesso discorso (e stipendio) per Nikola Maksimovic che, prima di valutare l’offerta del Lecce, vuole aspettare proposte più allettanti dall’estero. Il club pugliese, intanto, abbraccia Lorenzo Colombo in arrivo dal Milan con la formula del prestito e riscatto con contro-opzione, e studia con l’Ascoli l’affare Federico Baschirotto.