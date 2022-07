Calciomercato Lecce, per la porta Scuffet o Falcone

LECCE - Sono giorni di lavoro senza sosta per Pantaleo Corvino che sta costruendo mattone dopo mattone il suo Lecce neopromosso in A. Federico Baschirotto (25) è una opzione concreta che si lega a Lorenco Simic (25), obiettivo dichiarato dell’Ascoli che sta parlando con il difensore croato consapevole del fatto di non essere sola: ci sono anche il Parma e il Frosinone, ma con i marchigiani Corvino può riuscire a mettere in piedi un’operazione di scambio. Wladimiro Falcone (27) resta una opzione per la porta giallorossa ma sempre più defilata rispetto a Simone Scuffet (26) e altre idee che la società pugliese sta valutando. Lewis Ferguson (22) è un nome che circola per il centrocampo, ma lo scozzese dell’Aberdeen è extracomunitario e lì il Lecce ha un posto soltanto. Ecco perché Corvino sta valutando con estrema attenzione: si sa che quella casella fino all’ultimo è riservata al sogno Stevan Jovetic (32). A proposito di punte oggi è giorno di visite mediche per Lorenzo Colombo (20), che arriva dal Milan con la formula del prestito e diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoneri.