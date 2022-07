"Milan, Tanganga si allontana: c'è la concorrenza di Celtic e Monaco"

Il nome di Japhet Tanganga non figura tra i giocatori che il Tottenham ha inserito nella lista degli esuberi da vendere per accumulare il tesoretto necessario per piazzare gli ultimi colpi in entrata, come richiesto da Antonio Conte .

Milan, si tratta per Tanganga

Tale notizia non è certo positiva per il Milan, che ha individuato il possente difensore inglese classe ’99 come il rinforzo ideale per completare il pacchetto dei centrali per la stagione 2022-’23 ormai alle porte. Ciò non vuol dire che gli Spurs non siano disposti a privarsi del giocatore, che non rientra tra le prime scelte dello stesso Conte, comunque disposto a tenerlo in rosa in vista dei tanti impegni che attendono il club del North London tra Premier, Champions, FA Cup e Coppa di Lega, ma per disfarsi del giocatore la società non pare disposta a prendere in considerazione l’ipotesi del prestito.