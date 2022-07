Lecce, interesse concreto per Sandro: si allontana Di Francesco

LECCE - Una candidatura forte e interessante per l'attacco del Lecce. Sandro Ramirez è un nome che fa gola a tanti club, compreso il club salentino che lo segue con attenzione. Per l'esterno offensivo classe '95 dell'Huesca, cresciuto nel vivavio del Barcellona, ci sarebbe da battere la concorrenza di altri club stranieri, anche se Sandro ha messo la Serie A in cima alla lista dei campionati dove vorrebbe andare a giocare. Insomma, salutata ormai la pista che porta al nome di Federico Di Francesco della Spal, l'attenzione del Lecce è tutta rivolta allo spagnolo, ma ci sarà bisogno di ulteriori sforzi per portare in porto la trattativa. Intanto il club pugliese non ha confermato le voci che circolano riguardo l'interesse per il centrocampista Marco Benassi della Fiorentina e per Luca Ceppitelli, difensore svincolatosi dal Cagliari.