Calciomercato Lecce, dopo Cetin idee Goldaniga e Zerbin

LECCE - Il Lecce piazza un altro colpo di mercato: dal Verona arriva il turco, ex Roma, Mert Cetin (25). Il club salentino aveva l’urgenza di consegnare a Marco Baroni un difensore e così ieri Pantaleo Corvino ha chiuso per il centrale con un passato nella Capitale. Proprio nel 2019, l’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi spese oltre 3 milioni di euro per il classe ’97 considerato uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio turco. Veloce e forte fisicamente, in grado di giocare anche come centrale di sinistra, Cetin è ufficialmente del Lecce con la formula del prestito e diritto di riscatto. E non finisce qui. Perché in seguito all’infortunio di Alessandro Tuia (32), il direttore dell’area tecnica dei salentini ha impostato anche una trattativa per Edoardo Goldaniga (28) del Cagliari. Non tramonta, poi, Alessio Zerbin (23). Di certo, il Napoli intende rinnovare il contratto dell’attaccante per poi girarlo in prestito in Serie A, dove piace anche al Verona.