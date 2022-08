Calciomercato Lecce, Pongracic ha svolto le visite mediche

LECCE - Il mercato del Lecce ha subito una forte accelerata negli ultimi giorni. In casa salentina c'era l'urgenza di mettere mani al reparto difensivo. Ecco dunque che, in attesa dell'arrivo dal Barcellona di Samuel Umtiti, il club giallorosso ha accolto oggi Marin Pongracic, in prestito dal Wolfsburg. Come ha scritto il Lecce su Twitter il difensore croato con cittadinanza tedesca "è arrivato nel Salento questa mattina, ha proseguito con le visite mediche di rito presso il Centro BioLab di Cutrofiano e lo studio radiologico Quarta Colosso di Lecce".