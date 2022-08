Calciomercato Lecce, Frabotta non convince: Pezzella in pole

LECCE - La difesa del Lecce si sta rifacendo il look. Comprensibile dopo gli infortuni di Tuia e Dermaku. Se per il colpo Samuel Umtiti bisognerà aspettare probabilmente altre 48 ore, il club salentino ha ufficializzato l'arrivo del difensore croato, Marin Pongracic, proveniente dal Wolfsburg (nella scorsa stagione 17 partite con il Borussia Dortmund). Spostandoci sugli esterni, il direttore dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, ha messo gli occhi su Giuseppe Pezzella del Parma. Frabotta, arrivato in prestito dalla Juventus, non sta convincendo il club salentino per cui sta trovando poco spazio. All'orizzonte potrebbe esserci un'altra opportunità. Così il Lecce sta guardando con grande attenzione a Pezzella, seguito anche all'estero (Eintracht, Anderlecht e Getafe).