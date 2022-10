LECCE - Non entusiasmante la sua avventura al Lecce. Il terzino sinistro colombiano classe '99, Brayan Vera, saluta il club salentino dopo tre stagioni e solo 12 presenze. Per lui il ritorno in Colombia all'America de Cali. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Vera alla CD América de Cali".