Calciomercato Lecce, ecco Maleh: "Ho spinto per venire qui"

LECCE - "Ho spinto per chiudere questa trattativa in fretta e per arrivare in questa squadra subito". Parole pronunciate da Youssef Maleh nella propria conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Lecce, all'ìndomani dell'esordio nel match contro la Lazio, vinto dalla squadra di Baroni con il punteggio di 2-1. Affiancato dal ds giallorosso Trinchera, Maleh ha poi proseguito così: "Anche se avevo altre possibilità, non ho avuto dubbi, arrivo in una squadra giovane, una squadra che ha molta voglia e lo ha dimostrato contro la Lazio. Da subito ho notato spirito di gruppo, si aiutano tutti senza mai mollare. Io cercherò di metterci quantià e qualità. Nel calcio moderno occorre sapere far entrambi le fasi bene, e sacrificarsi", ha sottolineato il giocatore proveniente dalla Fiorentina.