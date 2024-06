Lecce, lo strano caso di Balthazar Pierret: slitta l'arrivo a causa del G7

Lo strano caso di Balthazar Pierret , primo acquisto del Lecce di Luca Gotti in questa sessione estiva di mercato. Il centrocampista classe 2000, il cui arrivo era previsto per il pomeriggio odierno, approderà in Italia soltanto la prossima settimana. Non a causa di problematiche legate alla trattativa, per via della presenza del G7 in Puglia .

Lecce, slitta l'arrivo di Balthazar Pierret a causa del G7

Balthazar Pierret, giocatore che ha ben figurato in Ligue 2 con la maglia del Quevilly-Rouen, sarà presto un nuovo calciatore del Lecce. Affare definito, ma arrivo al "Via del Mare" che slitterà a causa del G7 in Italia. Massima allerta su tutto il territorio pugliese, con il traffico aereo bloccato o limitato per garantire la sicurezza del gruppo intergovernativo che riunisce le principali sette economie dei Paesi avanzati. L'appuntamento è fissato per oggi, giovedì 13 giugno, nella splendida cornice del Castello Svevo di Brindisi, città in cui sarebbe dovuto atterrare proprio Pierret. Volo e approdo posticipati alla prossima settimana, quando potrà finalmente svolgere le visite mediche di rito e diventare a tutti gli effetti un giocatore di Luca Gotti. 5 gol in 31 partite giocate nello scorso campionato per il talento francese, oggi vittima della no fly zone. Precedenza alla cena dei "Grandi" della terra.