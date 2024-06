Lecce, ufficiale l'arrivo di Tete Morente dall'Elche: i dettagli

Colpo Lecce: i dettagli dell'affare

Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Nella scorsa stagione, in Liga, Morente ha disputato 32 presenze con 4 gol. Si tratta di un calciatore che vede la porta e che porterà la sua qualità in Italia. Un tassello scelto dal Lecce per cominciare a costruire la squadra del prossimo anno con Gotti confermato in panchina.