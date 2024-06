Lecce, colpo per la difesa: preso Kialonda Gaspar

LECCE - Il Lecce è attivissimo in questa fase di mercato. Corvino sta anticipando i tempi per consegnare a Gotti una rosa completa in vista del prossimo campionato, nel quale la società salentina proverà a ripetere la missione salvezza. Dopo aver ufficializzato ieri il portiere Christian Martin Früchtl dall'Austria Vienna (oggi le visite mediche), la società giallorossa annuncia l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Kialonda Gaspar.