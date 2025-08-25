Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lecce, perché Corvino ha puntato su Stulic e i dettagli dell’affare

Il serbo è il nuovo attaccante del club giallorosso
Lecce, perché Corvino ha puntato su Stulic e i dettagli dell’affare
Eleonora Trotta
1 min

Programma rispettato. Sabato il Lecce ha chiuso l’accordo con lo Charleroi per Nikola Stulic, portando a termine un pressing incessante sull’attaccante serbo, scelto per sostituire Nikola Krstovic. Come anticipato su queste pagine, l’intesa tra le due società è stata trovata circa 72 ore fa sulla base di 5,5 milioni di euro più 500.000 di bonus, e anche con il giocatore era tutto ok (tre anni di contratto più due di opzione). Allo Charleroi andranno quindi 2 milioni di euro in meno rispetto alla richiesta iniziale. Il serbo è il calciatore individuato per sostituire Nikola Krstovic e si presenta come un rinforzo di esperienza per Eusebio Di Francesco, da gestire insieme al giovanissimo Francesco Camarda.

I motivi del sì

Il tecnico giallorosso potrà quindi contare in questa stagione su due punte molto valide, anche se diverse. Stulic aveva altre offerte e ha scelto il Lecce proprio perché in questi anni ha saputo valorizzare tanti attaccanti.

