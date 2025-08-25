Lecce, perché Corvino ha puntato su Stulic e i dettagli dell’affare

Programma rispettato. Sabato il Lecce ha chiuso l’accordo con lo Charleroi per Nikola Stulic, portando a termine un pressing incessante sull’attaccante serbo, scelto per sostituire Nikola Krstovic. Come anticipato su queste pagine, l’intesa tra le due società è stata trovata circa 72 ore fa sulla base di 5,5 milioni di euro più 500.000 di bonus, e anche con il giocatore era tutto ok (tre anni di contratto più due di opzione). Allo Charleroi andranno quindi 2 milioni di euro in meno rispetto alla richiesta iniziale. Il serbo è il calciatore individuato per sostituire Nikola Krstovic e si presenta come un rinforzo di esperienza per Eusebio Di Francesco, da gestire insieme al giovanissimo Francesco Camarda.