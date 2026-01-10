Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lecce, l'ultima scommessa di Corvino: preso Sadik Fofana dal Grazer 

Il centrocampista classe 2003, di origine togolese, sarà in Salento lunedì per le visite mediche: i dettagli
2 min
TagsLecceCorvinofofana

La missione salvezza passa anche dal calciomercato invernale. Dopo l'arrivo di Gandelman, il Lecce ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003, di origine togolese, sarà in Salento lunedì per sostenere le visite mediche. Si tratta di un rinforzo importante per Di Francesco, che ha come obiettivo quello di continuare a restare fuori dalla zona rossa della classifica. Fofana è l'ultima scommessa di Corvino, dirigente che ha un fiuto speciale per i giovani talenti che si mettono in luce in giro per il mondo.   

Lecce, ufficiale il colpo Fofana 

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK", si legge sul sito ufficiale del club pugliese.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lecce

Da non perdere

Lecce, sorpresa a TorinoDi Francesco si infuria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS