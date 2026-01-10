Lecce, l'ultima scommessa di Corvino: preso Sadik Fofana dal Grazer 

La missione salvezza passa anche dal calciomercato invernale. Dopo l'arrivo di Gandelman, il Lecce ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003, di origine togolese, sarà in Salento lunedì per sostenere le visite mediche. Si tratta di un rinforzo importante per Di Francesco, che ha come obiettivo quello di continuare a restare fuori dalla zona rossa della classifica. Fofana è l'ultima scommessa di Corvino, dirigente che ha un fiuto speciale per i giovani talenti che si mettono in luce in giro per il mondo.