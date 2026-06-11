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Lecce, ufficiali i rinnovi di Banda, Gallo e Ramadani: il comunicato

Esercitata l'opzione per il prolungamento di contratto dei tre calciatori giallorossi fino al 30 giugno 2027
2 min
TagsLeccebandaGallo

Il Lecce riparte dalle sue certezze. Attraverso una nota ufficiale, il club salentino ha reso noto di aver esercitato l'opzione per il prolungamento contrattuale di Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. Le qualità dell'esterno offensivo zambiano, la corsa del terzino sinistro classe 2000 e la sagacia tattica dell'albanese saranno a disposizione del prossimo allenatore giallorosso.

 

Lecce, ufficiali i prolungamenti di contratto di Banda, Gallo e Ramadani

Il Lecce del presidente Sticchi Damiani, dopo aver salutato il direttore Pantaleo Corvino, si appresta a vivere la quinta stagione consecutiva in Serie A. Al di là della composizione della nuova area tecnica, necessario ripartire da alcuni pilastri dello spogliatoio e e dell'undici titolare: "L’U.S. Lecce - si legge nel comunicato ufficiale della società - comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto in essere con i calciatori Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così portata al 30 giugno 2027".

 

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