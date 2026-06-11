Lecce, ufficiali i rinnovi di Banda, Gallo e Ramadani: il comunicato

Il Lecce riparte dalle sue certezze. Attraverso una nota ufficiale, il club salentino ha reso noto di aver esercitato l'opzione per il prolungamento contrattuale di Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. Le qualità dell'esterno offensivo zambiano, la corsa del terzino sinistro classe 2000 e la sagacia tattica dell'albanese saranno a disposizione del prossimo allenatore giallorosso.