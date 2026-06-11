Lecce, ufficiali i rinnovi di Banda, Gallo e Ramadani: il comunicato
Il Lecce riparte dalle sue certezze. Attraverso una nota ufficiale, il club salentino ha reso noto di aver esercitato l'opzione per il prolungamento contrattuale di Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. Le qualità dell'esterno offensivo zambiano, la corsa del terzino sinistro classe 2000 e la sagacia tattica dell'albanese saranno a disposizione del prossimo allenatore giallorosso.
Lecce, ufficiali i prolungamenti di contratto di Banda, Gallo e Ramadani
Il Lecce del presidente Sticchi Damiani, dopo aver salutato il direttore Pantaleo Corvino, si appresta a vivere la quinta stagione consecutiva in Serie A. Al di là della composizione della nuova area tecnica, necessario ripartire da alcuni pilastri dello spogliatoio e e dell'undici titolare: "L’U.S. Lecce - si legge nel comunicato ufficiale della società - comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto in essere con i calciatori Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così portata al 30 giugno 2027".