Banda, il durissimo comunicato del Lecce: "Avviate azioni legali al Tribunale Fifa"

Il 13 luglio il Lecce ha dato il via al ritiro, ma Lameck Banda non si è mai presentato. L’attaccante zambiano ha generato un caso internazionale rifiutandosi di raggiungere l’Italia. La Figc, tra l'altro, ha stabilito che il classe 2001 non può passare a parametro zero all’Al-Swehly Sports Club libico: è ancora legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2027. Nonostante ciò, il club nordafricano lo ha già presentato ufficialmente. Il presidente Sticchi Damiani ha annunciato azioni per il risarcimento dei danni e chiesto la squalifica del giocatore. Di più. L’allenatore Di Francesco ha espresso delusione sul piano umano e professionale. Il Lecce ha quindi avviato procedure legali contro Banda e la società libica, contestando la risoluzione unilaterale del contratto, l’uso non autorizzato delle immagini del calciatore nel video di presentazione e l’inadempimento degli obblighi contrattuali.