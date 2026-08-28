Banda, il durissimo comunicato del Lecce: "Avviate azioni legali al Tribunale Fifa"
Il 13 luglio il Lecce ha dato il via al ritiro, ma Lameck Banda non si è mai presentato. L’attaccante zambiano ha generato un caso internazionale rifiutandosi di raggiungere l’Italia. La Figc, tra l'altro, ha stabilito che il classe 2001 non può passare a parametro zero all’Al-Swehly Sports Club libico: è ancora legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2027. Nonostante ciò, il club nordafricano lo ha già presentato ufficialmente. Il presidente Sticchi Damiani ha annunciato azioni per il risarcimento dei danni e chiesto la squalifica del giocatore. Di più. L’allenatore Di Francesco ha espresso delusione sul piano umano e professionale. Il Lecce ha quindi avviato procedure legali contro Banda e la società libica, contestando la risoluzione unilaterale del contratto, l’uso non autorizzato delle immagini del calciatore nel video di presentazione e l’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Lecce, il caso Banda continua
Questo il comunicato ufficiale del club salentino: "U.S.Lecce comunica di avere provveduto, tramite i propri difensori di fiducia, ad avviare una serie di azioni legali tese alla tutela dei propri diritti ed interessi in relazione alle condotte tenute dal sig. Lameck Banda e dalla società Al-Swehly Sports Club.
1. Innanzi al competente Tribunale FIFA, ha intrapreso, nei confronti, sia del sig. Lameck Banda, che della società Al-Swehly Sports Club, un procedimento finalizzato ad accertare l’illegittimità, in assenza di giusta causa, del recesso unilaterale posto in essere dal Calciatore. Ad accertare, altresì, la responsabilità della società Al-Swehly Sports Club, per avere indotto tale recesso e la conseguenziale condanna di entrambe le controparti al risarcimento di tutti i danni patiti e da patirsi. In tale procedimento U.S. Lecce ha, inoltre, richiesto l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti regolamenti FIFA in danno tanto del Calciatore, quanto della società Al-Swehly Sports Club.
2. L'U.S. Lecce ha segnalato ai soggetti preposti, l’indebito utilizzo nel video pubblicato sui propri canali social, in data 21 agosto 2026, da parte della società Al-Swehly Sports Club, di immagini raffiguranti il calciatore in azioni di giuoco riferibili alla scorsa stagione sportiva, senza averne i relativi diritti.
3. L'U.S.Lecce ha incardinato, innanzi al Collegio Arbitrale (previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A ed Associazione Italiana Calciatori), un procedimento finalizzato ad acclarare l’inadempimento del Calciatore rispetto agli obblighi contrattuali, con la conseguente possibilità di interrompere, a partire dal 1° luglio 2026, il pagamento degli stipendi e la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari di natura economica previste dallo stesso accordo collettivo".
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