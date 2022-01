Milan, Maldini: "Vlahovic? Vedremo a giugno" E sul rinnovo di Theo...

MILANO - Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Juventus: "Per noi è una gara importante innanzitutto perchè è Milan-Juve. Secondo perchè vogliamo rimanere aggrappati all'Inter e avremo lo scontro diretto alla ripresa del campionato e terzo perchè terremmo la Juve distante e saremmo molto più sicuri per la qualificazione in Champions League. Vlahovic? In questo mercato non avremo la possibilità a livello economico per fare un colpo del genere, vedremo a fine campionato. E' vero che non siamo perfetti e che a volte ci manca qualcosa ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l'abbiamo giocata bene per vincere noi avremmo fatto quattro vittorie dalla ripresa del campionato e saremmo lì a lottare con l'Inter ma ci siamo comunque. Abbiamo una rosa abbastanza profonda per lottare anche senza rinforzi".