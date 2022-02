L'agente di Botman: "Milan o Newcastle? Farà la scelta migliore"

Il debutto in Champions League con la squadra allenata quest’anno da Jocelyn Gourvennec ha confermato le potenzialità del giocatore, che si appresta ad entrare nel giro della Nazionale maggiore olandese e che sembra in possesso delle qualità fisiche e tecniche necessarie per affermarsi tra i migliori talenti emergenti del proprio ruolo. Milan e Newcastle in particolare hanno fatto il possibile per strappare il giocatore al Lille a gennaio, ma se i rossoneri non sono andati oltre una proposta di prestito con diritto di riscatto, i Magpies hanno messo sul piatto quasi 30 milioni, cifra non sufficiente per assicurarsi Botman.

Botman, l'agente non si sbilancia sul futuro

Entrambe le squadre sono pronte a riprovarci in estate, come ben sa l’agente del giocatore, Nikkie Bruinenberg, che, in un’intervista al quotidiano olandese 'Voetbal International', ha ammesso come il proprio assistito sia pronto per il salto di qualità: “Una delle qualità principali di Sven è che è sempre molto sicuro nelle decisioni da prendere, non si lascia condizionare e soprattutto ha molto coraggio. Ad esempio dopo il prestito all’Herenveen per molti sarebbe stato comodo e logico tornare all’Ajax, invece Sven decise di andare al Lille. Poteva essere un rischio, ma Sven è questo, non ha paura di osare. Sono sicuro che in estate prenderà la decisione giusta: Milan e Newcastle sono due grandi squadre”.