"Milan, Botman si avvicina: il Tottenham cambia obiettivo per la difesa"

L’infortunio di Alessio Romagnoli ha acuito in casa Milan l’emergenza con la quale Stefano Pioli deve convivere nel reparto offensivo dallo scorso dicembre, quando il grave infortunio al ginocchio subito nella partita contro il Genoa è costato a Simon Kjaer la fine anticipata della stagione.

Milan, in estate pronto l'assalto a Botman La società rossonera ha scelto di non intervenire sul mercato a gennaio, una volta constatata l’impossibilità di arrivare a Sven Botman, l’obiettivo numero uno per il repato, condiviso dai dirigenti e dallo stesso Pioli, ma dichiarato incedibile dal Lille che ha detto no a stagione in corso anche a una proposta da 30 milioni del Newcastle.

Giovane, affermato e in crescita: Botman è l'uomo giusto per la difesa L’olandese classe 2000 lascerà la Francia al termine dell’attuale stagione e il Milan sembra un passo avanti e forse qualcosa di più rispetto alla folta concorrenza per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori difensori centrali per continuità di rendimento nell'ultimo biennio, protagonista assoluto anche nell’annata in corso che sta vedendo il Lille, campione di Francia in carica, lontano dai primi posti in campionato.