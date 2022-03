"Intrigo Kessie: l'Aston Villa prova a inserirsi nella trattativa con il Barcellona"

Dal rossonero al blaugrana. Ma con possibile sfumatura a sorpresa… claret and blue, i colori dell'Aston Villa. Il futuro di Franck Kessié è uno degli argomenti più caldi del momento in tema di calciomercato, le cui dinamiche stanno iniziando a prendere forma a due mesi dalla fine della stagione.

Così proprio nelle ore in cui dalla stampa spagnola vicina al Barcellona viene dato per imminente l’annuncio dell’approdo del centrocampista ivoriano a parametro zero dal 1° luglio, insieme a quello di Andreas Christensen , prossimo allo svincolo dal Chelsea, quella inglese ha rilanciato la notizia dell’inserimento nella trattativa proprio dell’ Aston Villa , club storico del calcio inglese che punta a entrare nell’élite della Premier League.

Premier League, è un Aston Villa "all'italiana"

Secondo quanto riportato dall''Express' la formazione di Birmingham punta a fare il salto di qualità durante il prossimo mercato estivo così oltre a rinforzare il centrocampo con Kessie il grande obiettivo è Luis Suarez, destinato a lasciare l’Atletico Madrid. Già a gennaio l’Aston Villa è stato protagonista sul mercato assicurandosi vecchie conoscenze della Serie A come gli ex romanisti Lucas Digne e Robin Olsen e l'ex Inter Philippe Coutinho.

Aston Villa, effetto Gerrard sul mercato

“Deus ex machina” delle trattative è il manager Steven Gerrard, approdato sulla panchina dei Villans lo scorso novembre e catalizzatore dell’interesse di molti giocatori in virtù del proprio illustre passato da calciatore, nonché ex compagno di squadra di Suarez al Liverpool. Quanto a Kessie, il Barcellona sembra al sicuro grazie alla ricca offerta d’ingaggio presentata al giocatore, ma non si escludono sorprese. Quel che sembra scritto è l’addio dell’ex atalantino al Milan dopo tre stagioni e alla Serie A dopo otto anni, malgrado l’interesse manifestato da Inter e Juventus.