"Il Bayern Monaco vuole Mazraoui e Dumfries"

Secondo quanto riportato dalla Bild, su Noussair Mazraoui non ci sarebbero solo Milan e Barcellona. Anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce del laterale in forza agli olandesi dell'Ajax. Il giocatore ha il contratto in scadenza con il club di Amsterdam e non avrebbe alcuna intenzione di prolungare. Raiola avrebbe posto come condizione per lo sbarco di Erling Haaland in Catalogna anche l'ingaggio, da parte degli azulgrana, del giovane terzino. Sia per il Milan che per il Barcellona Mazraoui rappresenterebbe un'operazione brillante, in quanto il ragazzo ha talento, è giovane e arriverebbe gratis.