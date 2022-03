Milan, jolly Kalulu: il capolavoro di mercato di Massara e Maldini

Milan: sorpresa di Kalulu, oggi pilastro centrale di difesa

Partito da terzino destro, Kalulu – classe 2000 – in rossonero è cresciuto tantissimo e ora, dopo l’Under 21, sogna pure la convocazione di Didier Deschamps nella nazionale maggiore francese. Arrivato in rossonero (per l’appunto da laterale) tra lo scetticismo della piazza, nella stessa sessione di mercato in cui l’Inter si aggiudicava Achraf Hakimi, Kalulu ha convinto Stefano Pioli a puntare su di lui come centrale, anche dopo il ritorno di Alessio Romagnoli.

Il capolavoro di Massara e Maldini: appena 450mila euro al Lione. E ora...

L’inno, insomma, al difensore moderno. Grazie alle sue caratteristiche variegate: attenzione in marcatura, esplosività e rapidità di giocata, propensione alle sortite offensive. Come precisato dal giocatore al termine del match contro l’Empoli: “Quando ero più giovane ho fatto sia il centrale che il terzino. Aver giocato sulla fascia mi ha aiutato a giocare poi da centrale. Lione? Ora sono qui, sto bene al Milan e quindi non ci penso più”.