Il Barcellona accelera per Kessie: il blitz del ds e la telefonata di Xavi

Da tempo, del resto, le trattative tra l’entourage di Kessie e i dirigenti del Milan per il prolungamento del contratto dell’ex atalantino si sono interrotte da tempo e in casa rossonera si è accettata la decisione del giocatore di non accettare le proposte d’ingaggio arrivate da Via Rossi, nell’ordine dei 6,5 milioni netti, notevolmente inferiori rispetto a quanto messo sul piatto dal Barcellona e dagli altri club che si erano messi sulle tracce del numero 79 del Milan , deciso comunque a chiudere la propria lunga esperienza italiana, iniziata nel 2015 , con la conquista di un trofeo.

Barcellona, Kessie sarà il secondo acquisto dopo Christensen

Il Barcellona avrebbe comunque fretta di dare all’affare i contorni dell’ufficialità o comunque di far quantomeno sottoporre Kessie alle visite mediche, come accaduto con Andreas Christensen, il difensore danese che sarà il primo colpo messo a segno dai blaugrana in vista della prossima stagione, sempre a costo zero, proveniente dal Chelsea.

Xavi telefona a Kessie

Per questo, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il ds del Barcellona, Mateu Alemany, sarebbe volato a Milano già lunedì scorso per parlare con Kessie e chiudere la trattativa. Sempre in base a quanto riportato dal quotidiano vicino al Barcellona, proprio come accaduto a Christensen, Kessie avrebbe già ricevuto la telefonata del tecnico dei blaugrana Xavi per anticipare alcuni dettagli tattici relativi alla prossima stagione e al ruolo che l’ivoriano avrà nello scacchiere dei catalani.