"Milan, trattativa in chiusura per Origi: pronto un quadriennale"

Per un titolare al passo d’addio a parametro zero, Franck Kessie che ha scelto il Barcellona, ecco un rincalzo di lusso destinato a essere il primo rinforzo per la stagione 2022-’23. Divock Origi, il cui contratto con il Liverpool scadrà il prossimo 30 giugno, è ormai vicinissimo all’accordo con il Milan. A riportarlo ora è anche la stampa inglese.

Origi-Milan, si chiude Secondo quanto si legge su ‘Express Sport’ l’attaccante belga classe 1995, che ha deciso da tempo di porre fine alla propria lunga avventura con i Reds iniziata nel 2015, è pronto a dire sì alla proposta presentata dal club rossonero, che gli farà firmare un contratto di quattro anni. Non sono tuttavia ancora noti i contorni economici dell’operazione.

Divock Origi, l'eroe della rimonta del Liverpool sul Barcellona Origi, enfant prodige del calcio belga e messosi in luce a livello internazionale già a 19 anni con la maglia del Lille, è riuscito solo in parte a mantenere le aspettative del Liverpool. Nella memoria dei tifosi e del giocatore resterà soprattutto lo storico gol in pieno recupero nel derby contro l’Everton del dicembre 2018 oltre che per la doppietta al Barcellona nella storica semifinale di ritorno della Champions League 2018-'19, che vide i Reds rimontare la sconfitta per 3-0 dell’andata, preludio del gol del 2-0 nella finale di Madrid contro il Tottenham.