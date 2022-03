“Hickey, il Milan intensifica l'interesse”

Aaron Hickey sarebbe sempre più un obiettivo del Milan per l'estate. Lo scrive l'EdinburghNews, che specifica come il 19enne del Bologna abbia esordito proprio ieri con la Nazionale scozzese, entrando dalla panchina, contro la Polonia. In questa stagione, al Dall'Ara, Hickey ha totalizzato 27 presenze segnando quattro gol e fornendo anche un assist.

“Hickey piace a Paolo Maldini”

Secondo lo Scottish Sun, l'interesse del Milan risale a qualche mese fa, periodo durante il quale Hickey è stato sotto la lente di ingrandimento degli osservatori rossoneri. “Paolo Maldini, uno dei più grandi terzini sinistri di tutti i tempi, è rimasto colpito dalle prestazioni di Hickey”. Proprio come il grande Paolo, Hickey usa indifferentemente i due piedi, dunque può venire impiegato anche come terzino destro e, con il progredire della carriera, potrebbe anche diventare un ottimo centrocampista.

“Hickey al posto di Ballo Toure”

Il Milan vedrebbe Hickey come sostituto di Fode Ballo Toure. Il giocatore del Bologna andrebbe poi a fare concorrenza a Theo Hernandez per il ruolo di terzino sinistro, con il francese al momento indiscusso titolare naturalmente. Anche l'Aston Villa e altri club europei avrebbero mostrato interesse per il giocatore. Hickey è arrivato al Bologna nell'estate del 2020: da allora, ha giocato 39 partite, affermandosi come titolare nelle idee di Sinsa Mihajlovic.

Hickey sulle orme di Souness

Hickey è diventato il primo scozzese in serie A a essere convocato in Nazionale dai tempi di Graeme Souness nel 1986. Souness, ex allenatore dei Rangers, giocò contro la Germania Ovest in Coppa del Mondo mentre era sotto contratto con la Sampdoria. Hickey è stato anche il primo giocatore scozzese a segnare nella massima serie italiana dai tempi di Souness.