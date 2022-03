"Maldini incontra il Real Madrid per tenere Brahim Diaz al Milan"

MADRID (Spagna) - Paolo Maldini si muove per trattenere Brahim Diaz al Milan: lo scrivono gli spagnoli di As, secondo cui il direttore dell'area tecnica rossonera avrebbe in programma un incontro con i dirigenti del Real Madrid per trattare la permanenza del trequartista spagnolo al Milan oltre il 2023. Brahim Diaz infatti è in prestito biennale ai rossoneri, secondo il nuovo accordo con il Real, stipulato nell'estate scorsa. Il club di Maldini ha la possibilità di riscattare il calciatore, il prossimo anno, a 22 milioni di euro, ma c'è l'intenzione di ottenere uno sconto dai Blancos. Dal canto loro, a Madrid, riflettono sulla possibilità di non perdere Brahim Diaz e, soprattutto, allo stato attuale, non c'è alcuna voglia di concedere sconti al Milan. Secondo As, inoltre, Maldini approfitterà dell'incontro con il Real per parlare anche di Luka Jovic ed Eden Hazard, che non rientrerebbero più nei piani della società spagnola.