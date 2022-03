Milan, dalla Germania: "Rilancio Bayern per Mazraoui"

Continua ad allontanarsi dal Milan il terzino destro olandese-marocchino Noussair Mazraoui . Il classe 1997 è in scadenza di contratto con l' Ajax e, dopo l'interesse dimostrato dai rossoneri, è arrivato quello del Barcellona . Ma non finisce qui: sul nativo di Leiderdorp, secondo la Bild, ci sarebbe l'insistente pressione del Bayern Monaco .

Mazraoui: si allontanano Milan e Barcellona, c'è il Bayern

Mazraoui, secondo la testata teutonica, sarebbe più vicino ai tedeschi rispetto ai catalani. Questo perché, se il Barça sarebbe in fase di valutazioni di ulteriori opzioni difensive, il club bavarese vorrebbe a tutti i costi mettere sotto contratto l'attuale laterale dell'Ajax.

Milan, Mazraoui tentato dall'offerta di Kahn

Per farlo, l'amministratore delegato Oliver Kahn avrebbe posto sul tavolo delle trattative un'offerta migliorativa rispetto a quella già avanzata in un primo tempo al giocatore, già fissata sui 10 milioni di euro lordi a stagione. E Mazraoui, per buona pace di Milan e Barcellona, sarebbe fortemente interessato a intraprendere la strada che porta in Bundesliga.