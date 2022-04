Vagnati: “Pobega? Parleremo con il Milan a fine stagione”

Vagnati: “Pobega è un ragazzo professionale”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, a proposito di Pobega e del suo incontro proprio contro il Milan, dice: “E' un ragazzo professionale, magari oggi avrà un po' di emozione all'inizio, ma poi passerà tutto. Farà una partita importante”. Sul futuro del giocatore: “Ne parleremo eventualmente poi a fine stagione con il Milan”. Pioli aspetta anche lui.

Pobega, con il Torino quattro reti segnate

Quest'anno, in granata, Pobega ha giocato 26 partite ed è riuscito a trovare anche quattro volte la via del gol. Fa parte anche dell'Under 21. con cui finora ha messo a segno tre reti. Da quando il Milan lo ha cresciuto, lo ha sempre mandato in prestito: prima alla Ternana, poi al Pordenone, quindi allo Spezia con cui Pobega ha giocato il suo primo campionato di serie A. Con i liguri un'ottima esperienza, la salvezza, 20 presenze e sei gol in serie A.