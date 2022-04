"Milan su Bernabé: offerta da 10 milioni, ma c'è anche la Juve"

Con le sue giocate e il suo talento sopraffino Adrián Bernabé sta stregando Parma e facendo innamorare i tifosi crociati. Il classe 2001, scuola Barcellona ed ex pupillo di Josep Guardiola , nelle ultime settimane si è fatto notare nella cadetteria con gol da vero fenomeno e azioni spettacolari. Sinistro chirurgico, dribbling letale e fantasia da vendere per il centrocampista spagnolo che ha attirato su di sé l'interesse degli uomini mercato di tanti club di Serie A, tra i quali figurano su tutti Milan e Juventus . Arrivato in estate alla corte del club emiliano, Bernabé ha un contratto con i ducali fino al 2024, ma le sue prestazioni fanno gola a tane società pronte a fare un passo in avanti per strapparlo al Parma.

Bernabé, gol e spettacolo per il mercato

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il gioiellino catalano è finito nei radar di Milan, Juventus e Atalanta, ma diversi sarebbero gli estimatori del classe 2001. Vent'anni e talento cristallino per Bernabé, che nel giro di poche settimane ha stregato il Tardini e gli stadi della Serie B con gol da fuoriclasse. Contro il Cosenza due perle di rara fattura, con lo zampino d'esperienza di Pandev, lo hanno fatto balzare agli onori della cronaca sportiva: prima una cavalcata sulla fascia destra, con uno-due con Pandev, e sinistro in rete, poi l'azione "da Messi" con tutta la difesa dei calabresi dribblata per la rete dell'1-2 definitivo all'88'. Contro il Como, poi, due punizioni e la ciliegina sulla torta per lo spagnolo che ha mostrato a tutti il suo repertorio di giocate.

A mettere gli occhi sull'ex Barça ci sono Milan e Juventus, pronte a duellare sul mercato per ottenere il cartellino di Bernabé già da questa estate. Anche l'Atalanta si sarebbe inserita sul giovane spagnolo, ma la Dea sarebbe in svantaggio rispetto a rossoneri e bianconeri che sarebbero intenzionati a fare sul serio. Dalla Spagna, secondo quanto è emerso fin qui, viene dato il Milan come favorito sul centrocampista, con una prima proposta da 10 milioni avanzata al Parma.

Bernabé e lo stop forzato

Nonostante la sua giovane carriera, Adrián Bernabé ha già dovuto fare i conti con momenti drammatici. Sbarcato a Parma con grande entusiasmo, lo spagnolo è stato costretto allo stop per quattro mesi a causa di un problema cardiaco riscontratogli durante le visite mediche. Operazione e riposo, ma anche tanta rabbia e delusione per il giovane canterano che era arrivato in Emilia grazie al suo mentore Enzo Maresca, che già lo aveva allenato a Manchester nell'under 23 del City. L'operazione è andata a buon fine, ma Bernabé non ha avuto il tempo di debuttare con la maglia del Parma sotto la guida di Maresca, esonerato il 23 novembre 2021. Rientrato tra i convocati del neo tecnico Iachini a gennaio, sono servite solo cinque partite al giovane talento iberico per sbloccarsi in Italia. Dal 5 febbraio 2022, giorno del suo primo gol contro la Spal, a oggi sono cinque le reti segnate in Serie B e Bernabé non ha intenzione di fermarsi.