"Newcastle all'assalto per strappare Botman al Milan"

Il Newcastle sarebbe pronto all'ultimo assalto per strappare Sven Botman al Milan . Il centrale del Lille ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei, con i rossoneri che sembravano ormai aver battuto la concorrenza. Secondo i media inglesi però, i Magpies non si sarebbero ancora arresi.

Botman, ultimo assalto del Newcastle

Stando a quanto riportato da 'Football Insider', il club inglese non avrebbe rinunciato a Sven Botman, nonostante sia ad un passo dalla firma con il Milan. Sia i rossoneri che i Magpies avrebbero un accordo di massima con il difensore, ma il club meneghino avrebbe già chiuso la trattativa con il Lille. Al Newcastle invece mancherebbe il lasciapassare della società francese, che non sarebbe disposta ad accettare i 27 milioni di sterline proposti dagli inglesi. Il Milan sarebbe ancora in vantaggio, ma i Magpies avrebbero intensificato le trattative con il Lille per trovare una soluzione.

Milan, chi è Botman

Sven Botman è uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. L'olandese, classe 2002, è un difensore imponente, abile nella marcatura ed è diventato uno dei pilastri del Lille, con cui quest'anno ha realizzato 3 reti in 28 presenze. Il Milan aveva già provato a portarlo in rossonero nella scorsa finestra di mercato, ma il suo arrivo alla corte di Stefano Pioli potrebbe essere stato rimandato solo di qualche mese, Newcastle permettendo.