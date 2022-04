“Lione, Caqueret non ha ancora rinnovato: ha un'offerta del Milan”

Il Milan è interessato a Maxence Caqueret , centrocampista di 22 anni del Lione . Lo scrive Rmc Sport. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e avrebbe ricevuto un'offerta dalla società rossonera oltre che da quella francese. Quella del Lione sarebbe anche molto allettante, quattro volte l'attuale ingaggio, ma Caqueret non avrebbe ancora deciso di apporre la sua firma perché distratto dalle sirene italiane.

“A Caqueret piacerebbe giocare la Champions”

Caqueret, al Lione, non è sicuro di disputare la prossima Champions League, al Milan di Pioli sì. E questo farebbe la differenza nella testa del centrocampista. Come scrive il media francese, le probabilità di rinnovare con l'Olympique ci sono e sono alte, ma nulla al momento è stato finalizzato. Ci dovrebbe essere un nuovo incontro nei prossimi giorni per capire le intenzioni del giocatore. Ovviamente, il Lione non vorrebbe perderlo a zero e se non ci saranno passi avanti nella trattativa, dovrebbe pensare a monetizzare con la cessione. Per Maxence ci sarebbe anche la promessa di indossare la fascia di capitano nella squadra di Peter Bosz. A Milano, invece, oltre all'Europa che conta, troverebbe i connazionali Giroud, Theo Hernandez, Maignan e Kalulu.

Maxence Caqueret: è un centrocampista che sa fare tutto

Maxence Caqueret viene definito come un centrocampista completo, bravo a impostare ed elegante. È veloce grazie al fisico brevilineo, solitamente viene impiegato come regista davanti alla difesa, ma essendo dinamico può essere impiegato anche come trequartista. È cresciuto nelle giovanili del Lione, esordendo in prima squadra il 5 gennaio del 2019 in Coppa di Francia contro il Bourges (vittoria per 2-0). L'anno successivo è diventato parte integrante della prima squadra, esordendo ancora con una vittoria, il 30 novembre, 2-1 contro lo Strasburgo.