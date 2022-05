"Milan, fari sul nuovo Tomori: piace William Saliba"

A prescindere da quale sarà l’esito del campionato 2021-’22, il Milan che si affaccerà alla prossima stagione avrà come primo obiettivo quello di migliorare le proprie performances in Champions League, dopo che l’annata del ritorno nel massimo torneo continentale dopo sette anni di assenza si è conclusa già al termine della fase a gironi che ha visto i rossoneri affrontare Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

Milan, sarà un altro mercato "alla francese"? A orientare le strategie di mercato dei rossoneri sarà ovviamente l’esito della trattativa per il passaggio di proprietà, al momento congelata per non turbare la tranquillità della squadra che si sta giocando lo scudetto, ma in ogni caso il duo Maldini-Massara non rinuncerà a pescare nel mercato francese, che tante soddisfazioni ha dato nei tempi recenti a partire dall’ingaggio di Mike Maignan.

"Arsenal pronto a cedere Saliba: c'è anche il Milan" In tal senso oltre a quelli di Sven Botman, olandese del Lille primo obiettivo per la difesa, e di Renato Sanches, dall’Inghilterra e in particolare dal 'Mirror' è rimbalzato un altro nome di un giovane e talentuoso prospetto francese entrato nel mirino della dirigenza rossonera. Si tratta di William Saliba, difensore centrale classe 2001 di proprietà dell’Arsenal, ma che in questa stagione ha militato in prestito nell’Olympique Marsiglia.