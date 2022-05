"De Ketelaere, c'è l'offerta del Leicester": Milan e Napoli lontane

Il Leicester si muove per il trequartista del Club Bruges Charles De Ketelaere , talento cristallino del calcio belga da tempo nel mirino di Milan e Napoli . Secondo fonti inglesi, il club di Premier League è pronto a presentare un'offerta importante per il giocatore, che lascerà la Jupiler League a fine stagione per il grande salto in uno dei massimi campionati europei.

De Ketelaere, il Leicester sorpassa Milan e Napoli

Secondo il quotidiano Leicester Mercury, le Foxes sono ora in pole per il classe 2001, a segno 14 volte in 33 partite di campionato: il club inglese starebbe pianificando un'offerta di circa 30 milioni di euro al Bruges per garantirsi il talento, a fronte di una richiesta iniziale della società belga di circa 40 milioni. Il Leicester vuole fare leva sulla volontà del giocatore, che non vede l'ora di trasferirsi in Inghilterra, per ottenere uno sconto dal club proprietario del cartellino. Sulla tracce di De Ketelaere ci sono da tempo Milan e Napoli: sia i rossoneri sia gli azzurri non sono andati però oltre i sondaggi.

Chi è De Ketelaere, obiettivo di Milan e Napoli

Classe 2001, De Ketelaere è stato spesso paragonato al connazionale Kevin De Bruyne, stella del Manchester City: è un centrocampista completo, in grado di giocare sulla trequarti, in fascia o anche come seconda punta. Cresciuto nel vivaio del Bruges, ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili dei Diavoli Rossi e conta già 6 presenza nella squadra A del Belgio. Ha esordito da professionista nel 2019.