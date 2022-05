"Romagnoli, non solo Lazio e Barcellona: spuntano altre due big d'Europa"

Questa la situazione di Alessio Romagnoli , che del Milan è capitano e resta un riferimento per i compagni a livello di personalità e professionalità, ma che da oltre un anno a questa parte ha perso quota nelle gerarchie di Stefano Pioli, fino a perdere anche il posto da titolare dopo l’arrivo di Fikayo Tomori , senza riuscire a recuperarlo dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer . Al fattore tecnico si aggiunge poi quello contrattuale, visto che l’ex Roma andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che le offerte non mancano.

Lazio, per Romagnoli serve un rilancio

Su tutte c’è quella del Barcellona, che segue il giocatore da diversi mesi, ma che non ha ancora formalizzato una proposta, e soprattutto quella della Lazio, la squadra per la quale Alessio ha sempre tifato, ma che non è ancora riuscita a convincere il giocatore e i suoi rappresentanti: l’ultima proposta d’ingaggio presentata non è sufficiente, per portare in biancoceleste il difensore, che è un obiettivo di Maurizio Sarri, serve un rilancio. Allo stato attuale è tutt’altro che impossibile che alla fine Romagnoli resti al Milan, anche se in casa rossonera tutti i discorsi di mercato, inclusi quelli sui rinnovi, sono bloccati dall’attesa del passaggio di proprietà oltre che dell’esito del campionato.