Milan, per Kalulu ingaggio triplicato. E adesso tocca a Tomori

La vittoria dello scudetto ha chiuso un capitolo fondamentale per la storia sportiva del Milan, ma nella sede rossonera il giorno dopo i festeggiamenti hanno già ripreso a fare incontri di calciomercato per programmare la prossima annata nel migliore dei modi. In primis si attende il rinnovo di contratto alla dirigenza. Sia Paolo Maldini che Frederic Massara sono in scadenza al 30 giugno, ma è possibile che si aspetterà prima l’ingresso della nuova proprietà per l’ufficializzazione dei loro prolungamenti. Entrambi però hanno ricevuto rassicurazioni sul futuro, e non potrebbe essere altrimenti dopo l’ottimo lavoro svolto in questi mesi. Se il Milan ha vinto lo scudetto è anche grazie alle scelte in sede di mercato della dirigenza.