Milan, Hauge ceduto ufficialmente all'Eintracht: 12 milioni in entrata

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all' Eintracht Francoforte in seguito al verificarsi delle condizioni stabilite tra i Club al momento della cessione temporanea con obbligo di acquisizione definitiva, avvenuta nella campagna trasferimenti estiva dell'attuale stagione sportiva. Il club si congratula con Jens Petter per la recente vittoria dell'Europa League e augura al calciatore le migliori soddisfazioni personali e professionali". Con questo comunicato, termina ufficialmente il rapporto professionale tra il club rossonero e l'attaccante esterno norvegese scoperto nel 2020 al Bodø/Glimt .

Milan, 12 milioni dalla cessione di Hauge all'Eintracht Francoforte

Il Milan aveva ceduto Hauge in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni all'Eintracht lo scorso agosto. A condizioni di vendita piuttosto semplici, tra le quali la salvezza del club tedesco. Un tesoretto, quello appena entrato nelle casse di via Aldo Rossi, da reinvestire subito sul mercato in entrata.

Hauge, 3 gol (con l'Eintracht) dopo l'addio al Milan

Con la maglia dell'Eintracht Francoforte, sotto la guida del tecnico Oliver Glasner, per Hauge 38 presenze complessive, non sempre da titolare: 26 e 2 reti in Bundesliga, 12 e una rete in Europa League, poi vinta ai rigori nella finalissima di Siviglia contro i Rangers di Glasgow.