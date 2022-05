Origi e il toccante saluto al Liverpool: "È stato un viaggio speciale"

Divock Origi sta per iniziare l’ultimo mese da giocatore del Liverpool. L’addio dell’attaccante belga ai Reds si è però già consumato, seppur non nel modo migliore, dopo la sconfitta nella finale di Champions League di Parigi contro il Real Madrid. Il giocatore ha scelto di indossare la maglia del Milan, ma l’affare sarà ufficializzato solo il 1° luglio, dato che Origi si trasferirà in rossonero a parametro zero.

Divock Origi, l'uomo dei gol pesanti con il Liverpool La fine della stagione dei club ha quindi segnato il distacco ufficiale del giocatore dallo spogliatoio del Liverpool e dai tifosi. Pur non essendo mai stato un titolare fisso in un attacco pieno di stelle, se non nella seconda delle cinque stagioni trascorse ad Anfield, Divock Origi ha lasciato un segno profondo, dal punto di vista emotivo, ma anche tecnico, per quei gol segnati nella stagione 2018-’19, da quello che ha deciso il derby della Merseyside contro l'Everton in pieno recupero a quelli nella trionfale campagna di Champions League contro il Barcellona in semifinale nella storica rimonta della partita di ritorno (4-0 dopo aver perso 3-0 l’andata) fino alla rete del 2-0 nella finale contro il Tottenham.

Origi, il tributo social al Liverpool prima del passaggio al Milan Tanto è bastato per trasformare il futuro milanista in un eroe e per far partire una toccante mozione degli affetti. Origi sta infatti riempiendo le proprie pagine social di foto ricordo e ringraziamenti, da quella della festa per la Champions del 2019 all’emozionante passerella che tifosi e comapgni gli hanno tributato in occasione dell’ultima partita casalinga della stagione in Premier, contro il Wolverhampton.