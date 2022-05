“Milan su Gotze, lo porta l'agente”

“Gotze, clausola prima del mese di luglio”

Secondo i tedeschi, chi riuscisse a strappare Gotze al Psv prima del mese di luglio dovrebbe pagare solo 4-5 milioni di euro, una clausola assolutamente abbordabile. Gotze, da parte sua, dopo due anni in Eredivisie ha voglia di un campionato più competitivo e di poter competere per la Champions League. Il suo contratto scadrebbe nel 2024, ma difficilmente arriverà a scadenza. Fino a questo momento si era parlato del Benfica su di lui, sotto indicazione del nuovo allenatore Schmidt, che aveva già lavorato con il giocatore al Borussia Dortmund con ottimi risultati.

Come detto, Struth preferirebbe dirottare il suo assistito in Serie A e in questo senso il Milan avrebbe drizzato le antenne, particolarmente interessato al giocatore che, al Psv, in 77 partite ufficiali ha segnato 36 gol, impressionando per la capacità di andare in rete pur non essendo un attaccante puro. Gotze ha 29 anni, dunque ha ancora diversi anni di carriera davanti. Nell'estate del 2013, trasferendosi dal Dortmund al Bayern Monaco per 37 milioni di euro, risultò il secondo calciatore tedesco più costoso della storia, alle spalle di Mesut Ozil, passato dal Real Madrid all'Arsenal per 50 milioni.