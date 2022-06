"Milan sempre più interessato a Mario Götze"

Arrivano conferme anche dalla Germania per l'approdo di Mario Götze al Milan . Anche secondo la redazione tedesca di Goal.com, ci sarebbero tutti i presupposti affinché l'operazione vada in porto.

"Milan sempre più in vantaggio per Götze"

Götze ha trascorso le ultime due stagioni in Olanda con la maglia del Psv Eindhoven, che gli ha fatto sottoscrivere un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2024, anche se difficilmente l'ex campione del mondo 2014 (già seguito in passato dal Diavolo) porterà a esaurimento con il club di Erdivisie. Con cui, nella stagione appena mandata in archivio, lo stesso Götze ha totalizzato 40 presenze, condite da 4 reti e altrettanti assist in campionato, due gol in Coppa d'Olanda, uno nella locale Supercoppa e una rete con 3 assist in Conference League.

"Milan, Götze situazione ideale"

Detto che il suo agente Volker Struth preferirebbe portarlo in Serie A rispetto al Benfinca nel massimo campionato portoghese, secondo Goal.com Deutschland, l'ex Borussia Dortmund sarebbe la soluzione ideale a cui il Milan ambirebbe, perché di ottima qualità e low-cost per rinforzare la zona centrale della trequarti: prima del mese di luglio, infatti, per tesserarlo sarebbe sufficiente pagare una "irrisoria" clausola rescissoria di 4-5 milioni. Il che permetterebbe ai rossoneri di investire maggior denaro per le altre operazioni riguardanti il centrale di difesa, il mediano e l'esterno destro.