"Milan, Pobega torna per restare: rinnovo e adeguamento"

Tommaso Pobega torna al Milan. E, finalmente, secondo quanto riferito da Sky Sport, torna per restare. Dopo quattro prestiti consecutivi (con Ternana in Serie C, Pordenone in B, Spezia e Torino in Serie A), il centrocampista triestino classe 1999 sarebbe pronto a vestire in prima squadra la maglietta del club che lo ha visto crescere.