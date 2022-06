"Il Milan vuole Gavi, rossoneri pronti a pagare la clausola"

Milan, rinforzi in chiave Champions: Maldini mette nel mirino Gavi

Secondo El Nacional, il Milan con l'arrivo del fondo RedBird vuole alzare il livello e costruire una squadra in grado di lottare per tutte le competizioni, anche in Champions League: tra i nomi individuati da Paolo Maldini per alzare l'asticella ci sarebbe anche quello di Gavi, che ancora non ha trovato l'accordo con il Barcellona per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Gavi, la clausola di rescissione è di 50 milioni

Per il quotidiano catalano il Milan considerà un'opportunità da sfruttare la clausola di rescissione da 50 milioni di euro inserita nel contratto di Gavi, con cui si dovrà trovare un'intesa per l'ingaggio. Maldini avrebbe già contattato Iván de la Peña, l'agente del giocatore andaluso, per illustrargli che il suo assistito potrà essere protagonista del nuovo progetto rossonero. Gavi sarebbe anche nel mirino anche del Liverpool, che in passato ha mostrato più volte l'interesse per il giocatore.