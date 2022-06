"Milan e Juve interessate a Pulisic del Chelsea"

Pulisic scontento: duello Milan-Juve

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', lo statunitense non sarebbe felice della gestione di Thomas Tuchel, che in poche occasioni lo ha schierato titolare. Milan e Juve monitorano con attenzione la situazione, e sarebbero pronte a presentare un'offerta al Chelsea nel caso in cui il club londinese decidesse di metterlo sul mercato. Pulisic è arrivato a Stamford Bridge dal Borussia Dortmund per 58 milioni di sterline, ma nessuna delle due potrebbero eguagliare quella cifra, si cercherà quindi di limare il prezzo.

Chelsea pronto ad ascoltare le offerte di Milan e Juve

Ad alimentare le voci sul possibile addio di Pulisic, sono le parole dello stesso calciatore, che dal ritiro della nazionale statunitense ha dichiarato: "Vorrei giocare di più". Frase che farebbe pensare ad un addio, e secondo il media inglese, con ogni probabilità il Chelsea e Pulisic ascolteranno le offerte che Milan e Juve presenteranno quest'estate. I rossoneri sono alla ricerca di un calciatore di alto livello per completare la trequarti, mentre per i bianconeri, Pulisic andrebbe a sostituire Dybala.