“Rivoluzione al Real Madrid: e il Milan va su Jovic”

Se Bale, Isco e Marcelo hanno già salutato, altri sei giocatori dovrebbero lasciare il Real Madrid in questa sessione di calciomercato. Tra di loro anche Jovic che, secondo Marca , interesserebbe il Milan . Il Real, però, non avrebbe alcuna intenzione di 'regalare' gli uomini della rosa, dando dunque a ognuno di loro il giusto prezzo.

“Non Asensio, ma Jovic per il Milan”

Se fino a qualche settimana fa veniva associato al Milan Asensio (terzo cannoniere della squadra quest'anno), anche lui in partenza insieme a Ceballos, Mariano, Vallejo e Lunin, adesso pare invece che i rossoneri abbiano spostato il loro interesse verso Jovic. Che pare essere il calciatore – di quelli citati – più vicino alla cessione per sua stessa volontà. Ancelotti non vede il serbo nel suo progetto, mentre Jovic spera di poter essere titolare e utile al prossimo club. Maldini e Massara sono vigili e, ora che la questione proprietà è sistemata, potrebbero dare l'assalto decisivo al giocatore nelle prossime settimane.

Jovic era finito anche sui radar dell'Inter, ma ora i nerazzurri sembrano aver spostato lo sguardo verso altri obiettivi. Il Milan, per il serbo, può avere invece la concorrenza di alcune squadre della Bundesliga, tra le quali spicca sicuramente il Borussia Dortmund, data qualche mese fa come destinazione sicura per Jovic.