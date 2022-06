Un Onana anche al Milan? "Il Bordeaux vuole 10 milioni"

L'Inter attacca con l'Onana portiere, il Milan vorrebbe rispondere con quello centrocampista. Secondo l'Equipe, infatti, i rossoneri avrebbero inquadrato nel radar Junior Onana, appena retrocesso in Ligue 2 con il Bordeaux e dunque acquistabile a un prezzo non particolarmente alto: 10 milioni di euro. Il mediano del Camerun, però, non interessa solo a Maldini e Massara, ma pure ai tedeschi dello Schalke 04.