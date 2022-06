Milan e Renato Sanches, l’accordo è fatto: presto sbarcherà a Milano

MILANO - Tutto pronto per lo sbarco a Milano di Renato Sanches. Il centrocampista del Lilla ha raggiunto un accordo personale con la dirigenza milanista nelle scorse ore a 3 milioni più bonus e presto vestirà la maglia rossonera. Secondo alcune ricostruzioni, il giocatore sarebbe già stato a Milano a metà maggio per visitare la città, prendere i primi contatti con le strutture milaniste per poi tornare in Francia. Con il giocatore, Maldini e Massara hanno sistemato tutto nel corso dei mesi scorsi, lavorando ai fianchi e abbassando le pretese economiche del centrocampista e del suo agente Jorge Mendes. Infatti già a gennaio Maldini e Massara ci avevano provato, ma l’operazione non si è fatta a causa delle pretese troppo alte del giocatore. Sanches a un anno dalla scadenza con il Lilla ha deciso di provare una nuova esperienza e ha scelto l’Italia e il Milan. Lui ha girato parecchi campionati nel corso della giovane carriera, provando in Portogallo, Germania, Inghilterra, Francia e ora è ad un passo dal trasferirsi in serie A.

Gli ultimi dettagli L’affare è in dirittura d’arrivo, la conclusione dell’operazione è vicina ma serve attendere ancora un po' per limare gli ultimi dettagli con il Lilla. Il club francese è in difficoltà e ha dei dissidi interni ai vertici, c’è la corrente di Olivier Letang, amministratore delegato, e quella di Marylin Partners, fondo che controlla la società. Dunque 48 ore fa c’è stato un importante Cda del club e si proverà a tenere una linea comune per i giocatori in partenza. Tra cui non c’è solamente Renato Sanches ma anche Botman, Celik e diversi altri atleti in uscita. Il Lilla è sottoposto alla DNCG, l’organo che controlla annualmente le situazioni finanziarie delle squadre francesi, dopodiché si stabiliranno i tempi per le partenze dei giocatori, se entro il 30 giugno o solamente dopo il primo luglio 2022. Nulla vieta però al Milan di effettuare le visite mediche al giocatore nei prossimi giorni e poi depositare il contratto solamente dopo il primo luglio. Dunque per l’arrivo a Milano di Sanches si dovrà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più definito sulle tempistiche. Tuttavia la cifra che sarà destinata al Lilla sarà di 18-20 milioni di euro.