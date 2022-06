Il Milan già in fuga: un mercato da protagonista

Non è ancora cominciato il campionato e il Milan già sembra in fuga: storie di calcio, tra cui il mercato, nel quale i campioni d’Italia, incuranti dello scudetto, hanno prodotto il primo scatto. In una squadra che perderà Kessie, accoglierà Renato Sanches; e in un attacco mutilato dall’assenza di Ibra e preoccupato dall’età di Giroud, si accomderà Origi. Un anno fa, quando uscì Donnarumma, Maldini e Massara non si strapparono i guanti e pensarono a Maignan: è andata come s’è visto. C’è ovviamente altro da fare e il Milan si è portato avanti.