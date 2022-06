De Ketelaere è la prima scelta: le mosse del Milan

MILANO - Il Milan vuole puntare con forza e decisione su Charles De Ketelaere, talento belga del Club Bruges. Arrivano sempre più conferme sulla volontà del club rossonero di spingere sul 21enne per rinforzare la linea di trequartisti. Principalmente per il ruolo di numero dieci classico, ma avendo enormi potenzialità può essere schierato anche esterno a destra, una duttilità che piace molto alla dirigenza milanista e al tecnico Stefano Pioli. De Ketelaere qualche anno fa veniva utilizzato da centrocampista centrale, poi con il passare dei mesi è maturato in zona gol al punto da essere stato inserito anche come seconda punta. Si è fatto rispettare molto in area di rigore segnando 14 reti e fornendo 7 assist in 33 partite di campionato. L’ostacolo però sarebbe il prezzo del cartellino stabilito da Bruges, ovvero circa 40 milioni di euro. L’ingaggio del belga invece non sarebbe un problema, dunque Maldini e Massara stanno lavorando ai fianchi per abbassare il costo del trasferimento. De Ketelaere, ancora giovanissimo, viene visto come un talento internazionale e i rossoneri stanno spingendo molto nelle ultime ore.

Milan, mosse in difesa L’altro grande obiettivo in entrata, Sven Botman, è richiestissimo dal Newcastle e questo va a complicare i piani del Milan. Il centrale olandese si è promesso ai rossoneri, ha un accordo per cinque anni con Maldini e vorrebbe giocare in Italia la prossima stagione, mentre il Lilla preferirebbe venderlo in Premier per guadagnare di più. Un braccio di ferro che potrebbe complicare molto i piani dei rossoneri. Se Botman dovesse saltare, il Milan potrebbe anche pensare di fiondarsi su Bremer del Torino, tra l’altro obiettivo concreto di mercato dell’Inter.

Milan, arrivi a breve Ieri il Liverpool ha voluto salutare Divock Origi dopo una lunga avventura insieme, ufficializzando di fatto la separazione allo scadere del contratto al 30 giugno. «Grazie per gli incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato tanti ricordi speciali. Divock Origi, leggenda del Liverpool». Il 27enne sta seguendo una tabella di recupero dopo un infortunio muscolare e al termine delle cure sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Origi entro giugno sarà il nuovo attaccante del Milan. Maldini e Massara nell’arco di due sessioni di mercato estive hanno scelto di puntare su due attaccanti in uscita dalle big di Premier League come Giroud e Origi, aumentando lo spessore internazionale della rosa. Nell’arco dei prossimi giorni sarà anche il momento di Renato Sanches, uno degli acquisti più importanti della campagna acquisti di quest’anno.