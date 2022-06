“Milan a caccia di Gabriel Jesus, il City chiede 50 milioni”

Il Milan sarebbe in procinto di provare ad affondare il colpo su Gabriel Jesus , attaccante in uscita dal Manchester City dopo che alla corte di Guardiola è arrivato Haaland . A rilanciare la notizia di mercato, di cui si era parlato già un mese fa, è il portale britannico 90min.com. Il problema è il costo molto alto dell'operazione, fuori portata per i rossoneri che alle condizioni dei Citizens non si siederebbero neanche al tavolo della trattativa.

“Su Gabriel Jesus c'è anche il Real Madrid”

A far scendere a più miti consigli il Manchester City potrebbe essere la scadenza imminente del contratto, il 2023, per Gabriel Jesus. Cosa, questa, che ha fatto puntare i fari sul brasiliano anche da altri top team, tra cui il più insidioso è il Real Madrid. Gabriel Jesus ha fatto sapere che non tarderà a fare chiarezza sul suo futuro, probabilmente la prossima settimana quando saranno finiti gli impegni con la Nazionale.

“Gabriel Jesus da bambino tifava Milan”

A far preferire la scelta rossonera potrebbe essere il fatto che Gabriel Jesus ha dichiarato di essere stato un grande tifoso del Milan da bambino. Per i campioni d'Italia questo sarebbe un profilo ideale, andrebbe a completare il reparto offensivo che l'anno prossimo potrà contare anche sull'ex Liverpool Divock Origi. Per Jesus, però, serve una grossa mano dal City stesso: Maldini e Massara proveranno a far abbassare il prezzo e a trovare la giusta formula per il trasferimento.